Эльче
    -
    23:00
    06.11.20
    Мартинес Валеро
    Сельта
      Чемпионат Испании • Тур 9
      КалендарьТаблица
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      Эльче - Сельта

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эльче – Сельта на Eurosport.ru! 6 ноября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хорхе Альмирон или Оскар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эльче и Сельта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эльче и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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