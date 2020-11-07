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- 2-ой тайм
- Гризманн49'
- Перерыв
- ФатиМесси45'
- 1-ый тайм
- Санабрия45'
- Морено45'
- Pedri41'
- Фати37'
- Манди31'
- Дембеле22'
Перед матчем
Барселона - Реал Бетис
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Реал Бетис на Eurosport.ru! 7 ноября 2020 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Мануэль Пеллегрини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
#гол#пенальти
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В ДЕВЯТКУ! МЕССИ! 3:1!
ДА! Пенальти и удаление Манди
Что скажет ВАР?
МОМЕНТ!!! Месси отыграл вратаря, отдал Дембеле. Удар в пустые… ЭЭЭЭ! Манди отбивает рукой!!!
Санабрия откликнулся на пас-свечу партнера и пробил с острого угла – Тер Штеген не зафиксировал мяч, но упустил его лишь за линию поля, а не ворот.
ГООООООООООООООООООООЛ!!!! Прострел Альбы с фланга, Месси хитрюще и гениальнейше пропустил мяч, а воспрявший с выходом Лео Гризманн поразил пустые ворота! 2:1.
И после этого стартует второй тайм.
И проведший не лучший первый тайм Фати уступает место спасителю «Барсы» Месси.
А вот этот #гол не позволил «Барсе» уйти на перерыв в ранге лидера.
И перерывчик.
ГОООООООООООООООООООООООООООЛ!!!! Вот это да!!! Далеко не самая быстрая контратака «Бетиса», Тельо пасует вдоль ворот, мяч летит мимо Жерара Пике и Канальеса и попадает к Санабрии. Удар – без шансов для Тер Штегена. 1:1!
Пока в последние минуты игроки радуют только нарушениями – теперь Морено отличился.
И еще один юный талант «Барсы» повис на желтой.
Опасный момент «Бетиса»! Тельо получил пас от Марено с фланга и пробил – над крестовиной.
Ну и кошмар Гризманна – #пенальти
Фати получил желтую за удар корпусом.
АААААААААААААААААААААА! ГРИЗМАНН НЕ ЗАБИВАЕТ ПЕНАЛЬ – Браво отражает!
И Фати зарабатывает пенальти.
Пока гости неудачно подают в штрафную «Барсы», пересмотрим #гол Дембеле!
Гризманн четко решил не бить в створ – получил царский пас пяткой от Педри, а пробил рядом со штангой.
ГОООООООООООООООЛ!!!! Дембеле обработал мяч на углу штрафной и пробил в дальний угол
Подприжали «Барсу» севильцы – Тер Штеген спасает ворота, правда, мяч летел прямо в него.
Снова Гризманн! С линии вратарской пробил в дальний угол, но снова мяч рядом со штангой пролетел.
Первый момент в матче: Гризманн не попал с убойной позиции в створ.
Матч стартовал!