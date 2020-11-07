Барселона
2-ой тайм
2
-
1
18:15
07.11.20
Камп Ноу
Реал Бетис
Чемпионат Испании • Тур 9
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Барселона
  • Реал Бетис
  • Гризманн
    49'
  • Перерыв
  • Барселона
  • Реал Бетис
  • ФатиМесси
    45'
  • 1-ый тайм
  • Барселона
  • Реал Бетис
  • Санабрия
    45'
  • Морено
    45'
  • Pedri
    41'
  • Фати
    37'
  • Манди
    31'
  • Дембеле
    22'
Перед матчем

Барселона - Реал Бетис

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Реал Бетис на Eurosport.ru! 7 ноября 2020 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Мануэль Пеллегрини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Джамал Аль-Ханаки
Главное 
#гол#пенальти
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62'

В ДЕВЯТКУ! МЕССИ! 3:1!

60'

ДА! Пенальти и удаление Манди

58' 

Что скажет ВАР?

57'

МОМЕНТ!!! Месси отыграл вратаря, отдал Дембеле. Удар в пустые… ЭЭЭЭ! Манди отбивает рукой!!!

54'

Санабрия откликнулся на пас-свечу партнера и пробил с острого угла – Тер Штеген не зафиксировал мяч, но упустил его лишь за линию поля, а не ворот.

  • Антуан Гризманн
    ГолАнтуан ГризманнБарселонаГООООООООООООООООООООЛ!!!! Прострел Альбы с фланга, Месси хитрюще и гениальнейше пропустил мяч, а воспрявший с выходом Лео Гризманн поразил пустые ворота! 2:1.
    В этом матчеГолы1Голевые передачи1В створ2Фолы против2
49'

ГООООООООООООООООООООЛ!!!! Прострел Альбы с фланга, Месси хитрюще и гениальнейше пропустил мяч, а воспрявший с выходом Лео Гризманн поразил пустые ворота! 2:1.

  • 2-ой тайм
46'

И после этого стартует второй тайм.

  • Лионель Месси
    УшелАнсу ФатиБарселонаИ проведший не лучший первый тайм Фати уступает место спасителю «Барсы» Месси.
    В этом матчеВ створ1Желтые карточки1Фолы2Фолы против2
  • Лионель Месси
    ВышелЛионель МессиБарселона
 

И проведший не лучший первый тайм Фати уступает место спасителю «Барсы» Месси.

 

А вот этот #гол не позволил «Барсе» уйти на перерыв в ранге лидера.

  • Закончился 1-ый тайм
45+4'

И перерывчик.

  • Антонио Санабрия
    ГолАнтонио СанабрияРеал БетисГОООООООООООООООООООООООООООЛ!!!! Вот это да!!! Далеко не самая быстрая контратака «Бетиса», Тельо пасует вдоль ворот, мяч летит мимо Жерара Пике и Канальеса и попадает к Санабрии. Удар – без шансов для Тер Штегена. 1:1!
    В этом матчеГолы1В створ1
45+3'

ГОООООООООООООООООООООООООООЛ!!!! Вот это да!!! Далеко не самая быстрая контратака «Бетиса», Тельо пасует вдоль ворот, мяч летит мимо Жерара Пике и Канальеса и попадает к Санабрии. Удар – без шансов для Тер Штегена. 1:1!

  • Алекс Морено
    Желтая карточкаАлекс МореноРеал БетисПока в последние минуты игроки радуют только нарушениями – теперь Морено отличился.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы2Фолы против1Мимо1
45'

Пока в последние минуты игроки радуют только нарушениями – теперь Морено отличился.

  • Pedri
    Желтая карточкаPedriБарселонаИ еще один юный талант «Барсы» повис на желтой.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1
42'

И еще один юный талант «Барсы» повис на желтой.

40' 

Опасный момент «Бетиса»! Тельо получил пас от Марено с фланга и пробил – над крестовиной.

38' 

Ну и кошмар Гризманна – #пенальти

  • Ансу Фати
    Желтая карточкаАнсу ФатиБарселонаФати получил желтую за удар корпусом.
    В этом матчеВ створ1Желтые карточки1Фолы1Фолы против2
37'

Фати получил желтую за удар корпусом.

33'

АААААААААААААААААААААА! ГРИЗМАНН НЕ ЗАБИВАЕТ ПЕНАЛЬ – Браво отражает!

  • Аисса Манди
    Желтая карточкаАисса МандиРеал БетисИ Фати зарабатывает пенальти.
    В этом матчеЖелтые карточки1Фолы2
31'

И Фати зарабатывает пенальти.

29' 

Пока гости неудачно подают в штрафную «Барсы», пересмотрим #гол Дембеле!

26' 

Гризманн четко решил не бить в створ – получил царский пас пяткой от Педри, а пробил рядом со штангой.

  • Усман Дембеле
    ГолУсман ДембелеБарселонаГОООООООООООООООЛ!!!! Дембеле обработал мяч на углу штрафной и пробил в дальний угол
    В этом матчеГолы1В створ1Угловые1
22'

ГОООООООООООООООЛ!!!! Дембеле обработал мяч на углу штрафной и пробил в дальний угол

20' 

Подприжали «Барсу» севильцы – Тер Штеген спасает ворота, правда, мяч летел прямо в него.

11'

Снова Гризманн! С линии вратарской пробил в дальний угол, но снова мяч рядом со штангой пролетел.

5' 

Первый момент в матче: Гризманн не попал с убойной позиции в створ.

  • 1-ый тайм
1'

Матч стартовал!