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- 2-ой тайм
- Думбия90'
- МоскераДумбия90'
- РикоNwakali90'
- Инсуа89'
- ХильЛеон86'
- Феррейро КирогаГомес83'
- ГарсияРеал Руис79'
- РамиресОнтиверос79'
- КикеДиоп74'
- БургосБигас74'
- Мир67'
- РодригесМуто65'
- 1-ый тайм
- Бургос38'
Перед матчем
Уэска - Эйбар
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Уэска – Эйбар на Eurosport.ru! 7 ноября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мичел или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уэска и Эйбар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Уэска и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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