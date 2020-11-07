Уэска
Завершено
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0
16:00
07.11.20
Эль-Алькорас
Эйбар
Чемпионат Испании • Тур 9
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Уэска
  • Эйбар
  • Думбия
    90'
  • МоскераДумбия
    90'
  • РикоNwakali
    90'
  • Инсуа
    89'
  • ХильЛеон
    86'
  • Феррейро КирогаГомес
    83'
  • ГарсияРеал Руис
    79'
  • РамиресОнтиверос
    79'
  • КикеДиоп
    74'
  • БургосБигас
    74'
  • Мир
    67'
  • РодригесМуто
    65'
  • 1-ый тайм
  • Уэска
  • Эйбар
  • Бургос
    38'
Перед матчем

Уэска - Эйбар

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Уэска – Эйбар на Eurosport.ru! 7 ноября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мичел или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уэска и Эйбар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Уэска и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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