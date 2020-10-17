Реал Мадрид
    -
    19:30
    17.10.20
    Сантьяго Бернабеу
    Кадис
      Чемпионат Испании • Тур 6
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      Реал Мадрид - Кадис
      Чемпионат Испании - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Кадис на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Альваро Кервера Диас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Кадис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Кадис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      «Реал» продолжает штурмовать Ла Лигу – правда, перед паузой на сборные парни Зидана чуть не споткнулись в простом выезде к «Леванте». «Кадис» же мотает от побед к поражениям. Столкнутся ли две стихии, – блеклая игра «Мадрида» с фортуной соперника – последим в текстовой онлайн-трансляции на Eurosport.ru.