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Реал Мадрид - Кадис
Чемпионат Испании - 17 октября 2020
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Кадис на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Альваро Кервера Диас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Кадис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Кадис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Реал» продолжает штурмовать Ла Лигу – правда, перед паузой на сборные парни Зидана чуть не споткнулись в простом выезде к «Леванте». «Кадис» же мотает от побед к поражениям. Столкнутся ли две стихии, – блеклая игра «Мадрида» с фортуной соперника – последим в текстовой онлайн-трансляции на Eurosport.ru.