Эйбар
    -
    13:00
    18.10.20
    Ипуруа
    Осасуна
      Чемпионат Испании • Тур 6
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      Эйбар - Осасуна
      Чемпионат Испании - 18 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эйбар – Осасуна на Eurosport.ru! 18 октября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Луис Мендилибар или Ягоба Аррасате? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эйбар и Осасуна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эйбар и Осасуна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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