Хетафе
    -
    22:00
    17.10.20
    Колизеум Альфонсо Перес
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 6
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      Онлайн
      Хетафе - Барселона
      Чемпионат Испании - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Хетафе – Барселона на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Бордалас или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хетафе и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хетафе и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! «Барселона» не проигрывает «Хетафе» с 2011 года или 17 официальных матчей подряд (14 побед и три ничьи). Следите вместе с Eurosport, прервется ли серия.