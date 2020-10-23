Эльче
    -
    22:00
    23.10.20
    Мартинес Валеро
    Валенсия
      Чемпионат Испании • Тур 7
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Эльче - Валенсия

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эльче – Валенсия на Eurosport.ru! 23 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хорхе Альмирон или Хави Грасия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эльче и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эльче и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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