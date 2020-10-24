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Перед матчем
Барселона - Реал Мадрид
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 24 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Мадридский «Реал» наполучал от «Кадиса» в Примере и от «Шахтера» в Лиге чемпионов, так что подходит к Класико максимально заряженным. Возможно, у «бланкос» не будет Серхио Рамоса, но Лионеля Месси и «Барселону» это не волнует – выиграть в испанском суперматче хотят оба гранда.