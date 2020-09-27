Барселона
    -
    22:00
    27.09.20
    Камп Ноу
    Вильярреал
      Чемпионат Испании • Тур 3
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Барселона - Вильярреал
      Чемпионат Испании - 27 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Вильярреал на Eurosport.ru! 27 сентября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Вильярреал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Сурен Аванесьян
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      «Барселона» влетает в новый футбольный сезон! После 2:8 от «Баварии» каталонцам становилось только хуже: за факсом Месси последовал мучительный уход Суареса. Как это отразится на команде и сможет ли она прихватить первые очки в Ла Лиге, узнает и расскажет Eurosport.ru.