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Перед матчем
Реал Мадрид - Атлетико Мадрид
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 12 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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И как жаль, что эта игра пройдет без зрителей и на втором поле «Реала»... Вы только посмотрите, какая атмосфера была на прошлом дерби 😍😍😍.
Привет! Сегодняшний набитый игровой день заканчивает мощнейшая заруба в Мадриде – дерби Мадриленьо. «Реал» примет своего соседа и попытается не дать тому убежать еще сильнее. «Атлетико» стремится к чемпионству, и этот матч для них самый важный в оставшемся году. Будем вместе следить за этой принципиальной битвой!