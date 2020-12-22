Эльче
    -
    19:30
    22.12.20
    Мартинес Валеро
    Осасуна
      Чемпионат Испании • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Эльче - Осасуна

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эльче – Осасуна на Eurosport.ru! 22 декабря 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хорхе Альмирон или Ягоба Аррасате? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эльче и Осасуна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эльче и Осасуна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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