Гранада
    -
    16:00
    06.12.20
    Нуэво Лос Карменес
    Уэска
      Чемпионат Испании • Тур 12
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Гранада - Уэска

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Уэска на Eurosport.ru! 6 декабря 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Мартинес Пенас или Мичел? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гранада и Уэска и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гранада и Уэска, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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