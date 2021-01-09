Севилья
    -
    16:00
    09.01.21
    Рамон Санчес Писхуан
    Реал Сосьедад
      Чемпионат Испании • Тур 18
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      Севилья - Реал Сосьедад

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Севилья – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 9 января 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулен Лопетеги или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Севилья и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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