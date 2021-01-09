Поделиться
Перед матчем
Гранада - Барселона
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Барселона на Eurosport.ru! 9 января 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Диего Мартинес Пенас или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гранада и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Гранада и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Барселона» наконец вернулась в тройку лидеров чемпионата и уже посматривает на «Реал» – до него всего 5 очков. На пути у каталонцев «Гранада», которая в этом сезоне с грандами совсем плоха – «Барсе» нужно действовать.