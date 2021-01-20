Хетафе
    -
    21:00
    20.01.21
    Колизеум Альфонсо Перес
    Уэска
      Чемпионат Испании • Тур 19
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Хетафе - Уэска

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Хетафе – Уэска на Eurosport.ru! 20 января 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Бордалас или Pacheta? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хетафе и Уэска и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хетафе и Уэска, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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