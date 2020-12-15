Реал Мадрид
    -
    0:00
    16.12.20
    Estadio Alfredo Di Stéfano
    Атлетик Бильбао
      Чемпионат Испании • Тур 19
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      Реал Мадрид - Атлетик Бильбао

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! 16 декабря 2020 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Гаиска Гаритано? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Атлетик Бильбао и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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