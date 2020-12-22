Реал Вальядолид
    -
    0:00
    23.12.20
    Хосе Соррилья
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Реал Вальядолид - Барселона

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Вальядолид – Барселона на Eurosport.ru! 23 декабря 2020 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Серхио или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Вальядолид и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Вальядолид и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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