Атлетико Мадрид
    -
    21:15
    30.12.20
    Ванда Метрополитано
    Хетафе
      Чемпионат Испании • Тур 16
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      Атлетико Мадрид - Хетафе

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Хетафе на Eurosport.ru! 30 декабря 2020 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Хетафе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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