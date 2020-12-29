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Перед матчем
Барселона - Эйбар
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Эйбар на Eurosport.ru! 29 декабря 2020 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Эйбар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Сегодня стартовал последний тур Ла Лиги в 2020 году, в котором мы проследим за схваткой «Барселоны» и «Эйбара». Каталонцы, победив, выскочат на 3-е место, чего вряд ли от них можно было ожидать еще несколько недель назад, ведь еще в начале декабря «Барса» топталась около второго десятка. «Эйбар» же левитирует над зоной вылета, идя на 17-й строчке. Однако сейчас с «Барсой» может побороться любой соперник, поэтому ждем неожиданностей от этого матча и смотрим его вместе!