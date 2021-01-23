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Перед матчем
Алавес - Реал Мадрид
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 23 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Абелардо или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алавес и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Алавес и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Сегодняшнюю ночь разукрасит битва «Алавеса» и «Реала». «Бланкос» позорно катапультировались из Кубка Испании, проиграв клубу из третьего дивизиона, и положение Зидана снова становится шатким. «Реалу» необходимо побеждать сегодня и продолжать погоню за «Атлетико», но соперник совсем не простой. «Алавес» в первом круге прикончил мадридцев на выезде 2:1. Совсем скоро мы узнаем результат и этого матча, а чтобы ничего не упустить, смотрим футбол вместе!