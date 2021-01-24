Эльче
    -
    18:15
    24.01.21
    Мартинес Валеро
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 20
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Эльче - Барселона

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эльче – Барселона на Eurosport.ru! 24 января 2021 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хорхе Альмирон или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эльче и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эльче и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Дмитрий Панферов
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      «Барселона» уже в 10 очках от «Атлетико», у него еще матч в запасе. Нужно возвращаться в гонку.