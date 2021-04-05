Барселона
    -
    22:00
    05.04.21
    Камп Ноу
    Реал Вальядолид
      Чемпионат Испании • Тур 29
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Барселона - Реал Вальядолид

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 5 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Серхио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      Чемпионская интрига в Испании разгорается все сильнее. «Барселона» – один из ее участников – должна набирать легкие очки с «Вальядолидом», которому не проигрывает с 2014-го. Получится ли, узнаете из нашей прямой трансляции – присоединяйтесь!