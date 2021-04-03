Осасуна
    -
    19:30
    03.04.21
    Эль-Садар
    Хетафе
      Чемпионат Испании • Тур 29
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Осасуна - Хетафе

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Осасуна – Хетафе на Eurosport.ru! 3 апреля 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ягоба Аррасате или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Осасуна и Хетафе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Осасуна и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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