Поделиться
Перед матчем
Реал Мадрид - Барселона
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Барселона на Eurosport.ru! 10 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Реал» и «Барселона» съели отставание от «Атлетико» и вонзились в чемпионскую гонку. После длинных удачных серий команды столкнутся друг с другом в важнейшем матче для чемпионской интриги. Следите за Класико в прямой трансляции на Eurosport.ru!