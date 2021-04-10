Реал Мадрид
    -
    22:00
    10.04.21
    Estadio Alfredo Di Stéfano
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 30
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Реал Мадрид - Барселона

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Барселона на Eurosport.ru! 10 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Реал» и «Барселона» съели отставание от «Атлетико» и вонзились в чемпионскую гонку. После длинных удачных серий команды столкнутся друг с другом в важнейшем матче для чемпионской интриги. Следите за Класико в прямой трансляции на Eurosport.ru!