Валенсия
    -
    17:15
    11.04.21
    Месталья
    Реал Сосьедад
      Чемпионат Испании • Тур 30
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      Валенсия - Реал Сосьедад

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 11 апреля 2021 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хави Грасия или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валенсия и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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