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Перед матчем
Барселона - Алавес
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Алавес на Eurosport.ru! 13 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Абелардо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Барса» в среду сгорела «Севилье» в полуфинале Кубка Испании и уже готовится к новому матчу. Каталонцы принимают «Алавес», повиснувший на 16-м месте. Однако аутсайдер может задать жару топ-клубу – в этом розыгрыше «Алавес» уже однажды порвал мадридский «Реал», а с «Барселоной» в первом круге сыграл вничью. Каталонцам победа необходима, чтобы не отпускать ни на очко «Реал», который в отрыве ровно на 3 балла. А вот «Алавесу» нужны любые очки, чтобы отклеиться от зоны вылета, до которой команде всего 2 очка. «Алавес» умеет настраиваться на топ-клубы, так что будем смотреть матч вместе!