Севилья
    -
    18:15
    13.02.21
    Рамон Санчес Писхуан
    Уэска
      Чемпионат Испании • Тур 23
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      Перед матчем

      Севилья - Уэска

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Севилья – Уэска на Eurosport.ru! 13 февраля 2021 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулен Лопетеги или Pacheta? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Уэска и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Севилья и Уэска, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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