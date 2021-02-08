Атлетико Мадрид
    -
    23:00
    08.02.21
    Ванда Метрополитано
    Сельта
      Чемпионат Испании • Тур 22
      КалендарьТаблица
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      Атлетико Мадрид - Сельта

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Сельта на Eurosport.ru! 8 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Эдуардо Коудет? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Сельта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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