Уэска
    -
    18:15
    06.02.21
    Эль-Алькорас
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 22
      КалендарьТаблица
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      Уэска - Реал Мадрид

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Уэска – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 6 февраля 2021 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pacheta или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уэска и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уэска и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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