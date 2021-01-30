Валенсия
    -
    20:30
    30.01.21
    Месталья
    Эльче
      Чемпионат Испании • Тур 21
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Валенсия - Эльче

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Эльче на Eurosport.ru! 30 января 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хави Грасия или Хорхе Альмирон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Эльче и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валенсия и Эльче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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