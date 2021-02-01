Реал Бетис - Осасуна

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Бетис – Осасуна на Eurosport.ru! 1 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Мануэль Пеллегрини или Ягоба Аррасате? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Бетис и Осасуна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Реал Бетис и Осасуна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

