Реал Мадрид
    -
    18:15
    30.01.21
    Estadio Alfredo Di Stéfano
    Леванте
      Чемпионат Испании • Тур 21
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Реал Мадрид - Леванте

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Леванте на Eurosport.ru! 30 января 2021 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Пако Лопес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Леванте и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Леванте, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      У «Реала» мини-кризис и две ничьи в последних пяти матчах. До «Атлетико» 7 очков, хотя сыграно на матч меньше. Пора исправляться, Зизу.