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Перед матчем
Реал Бетис - Барселона
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Бетис – Барселона на Eurosport.ru! 7 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мануэль Пеллегрини или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Бетис и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Бетис и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! Совсем скоро «Барса» зарубится с «Бетисом», обычно эти команды выдают настоящий пожар – только за 3 последних очных матча они заколотили друг другу 19 мячей. Хотелось бы увидеть подобное шоу и сегодня. «Барселона» наконец-то очухалась, не проигрывая в чемпионате уже 10 матчей и плотно подобравшись к «Реалу». Каталонцам обязательно надо побеждать, чтобы догнать «бланкос» и занять второе место. «Бетис» победа сегодня в теории может катапультировать в еврокубковую шестерку. Однозначно ждем крутой игры, за которой лучше следить вместе!