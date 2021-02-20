Атлетико Мадрид
    -
    18:15
    20.02.21
    Ванда Метрополитано
    Леванте
      Чемпионат Испании • Тур 24
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      Атлетико Мадрид - Леванте

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Леванте на Eurosport.ru! 20 февраля 2021 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Пако Лопес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Леванте и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Леванте, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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