Хетафе
    -
    16:00
    21.03.21
    Колизеум Альфонсо Перес
    Эльче
      Чемпионат Испании • Тур 28
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Хетафе - Эльче

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Хетафе – Эльче на Eurosport.ru! 21 марта 2021 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Бордалас или Франсиско Эскриба? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хетафе и Эльче и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Хетафе и Эльче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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