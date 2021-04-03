Гранада
    -
    15:00
    03.04.21
    Нуэво Лос Карменес
    Вильярреал
      Чемпионат Испании • Тур 29
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Гранада - Вильярреал

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Вильярреал на Eurosport.ru! 3 апреля 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Мартинес Пенас или Иманол Идьякес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гранада и Вильярреал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гранада и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет