Алавес
    -
    15:00
    04.04.21
    Мендисорроса
    Сельта
      Чемпионат Испании • Тур 29
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Алавес - Сельта

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Сельта на Eurosport.ru! 4 апреля 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Абелардо или Эдуардо Коудет? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алавес и Сельта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алавес и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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