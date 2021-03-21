Вильярреал - Кадис

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Вильярреал – Кадис на Eurosport.ru! 21 марта 2021 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Иманол Идьякес или Альваро Кервера Диас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вильярреал и Кадис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Вильярреал и Кадис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

