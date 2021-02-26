Леванте
    -
    23:00
    26.02.21
    Сьюдад де Валенсия
    Атлетик Бильбао
      Чемпионат Испании • Тур 25
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      Леванте - Атлетик Бильбао

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леванте – Атлетик Бильбао на Eurosport.ru! 26 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пако Лопес или Марселино Гарсия Тораль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леванте и Атлетик Бильбао и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Леванте и Атлетик Бильбао, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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