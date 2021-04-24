Реал Вальядолид
    -
    17:15
    24.04.21
    Хосе Соррилья
    Кадис
      Чемпионат Испании • Тур 32
      КалендарьТаблица
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      Реал Вальядолид - Кадис

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Вальядолид – Кадис на Eurosport.ru! 24 апреля 2021 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Серхио или Альваро Кервера Диас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Вальядолид и Кадис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Вальядолид и Кадис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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