Эльче
    -
    15:00
    24.04.21
    Мартинес Валеро
    Леванте
      Чемпионат Испании • Тур 32
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Эльче - Леванте

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эльче – Леванте на Eurosport.ru! 24 апреля 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Франсиско Эскриба или Пако Лопес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эльче и Леванте и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эльче и Леванте, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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