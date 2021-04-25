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Перед матчем
Вильярреал - Барселона
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Вильярреал – Барселона на Eurosport.ru! 25 апреля 2021 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Иманол Идьякес или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вильярреал и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вильярреал и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Барселона» в двух последних играх закинула «Вильярреалу» по четыре мяча и готовится к новой встрече с «желтой субмариной». Однако соперник все равно помешает Барсе легко взять три очка – «Вильярреал» проводит хороший сезон и борется за попадание в еврокубки. Следите за игрой в прямой трансляции на Eurosport.ru!