Поделиться
Перед матчем
Барселона - Гранада
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Гранада на Eurosport.ru! 29 апреля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Диего Мартинес Пенас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Гранада и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Гранада, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Барса выловила отличный шанс для подъема на первое место. Команда Кумана по потерянным очкам опережает «Атлетико» на один балл – для взлета надо всего лишь обыграть «Гранаду». Следите за игрой на Eurosport.ru!