Кадис
    -
    19:30
    18.04.21
    Рамон де Карранса
    Сельта
      Чемпионат Испании • Тур 33
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      Перед матчем

      Кадис - Сельта

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Кадис – Сельта на Eurosport.ru! 18 апреля 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Альваро Кервера Диас или Эдуардо Коудет? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кадис и Сельта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кадис и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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