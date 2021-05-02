Валенсия
    -
    22:00
    02.05.21
    Месталья
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 34
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Валенсия - Барселона

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Барселона на Eurosport.ru! 2 мая 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хави Грасия или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валенсия и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Валенсия» – очень крепкий соперник для «Барселоны». Каталонцы за последние шесть игр во всех турнирах обыграли «летучих мышей» всего раз. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и узнайте, сможет ли Барса расправиться с командой Дениса Черышева в этот раз?