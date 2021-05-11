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Перед матчем
Леванте - Барселона
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леванте – Барселона на Eurosport.ru! 11 мая 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Пако Лопес или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леванте и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Леванте и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Леванте» – очень удобный соперник для «Барселоны». За всю историю противостояния «лягушки» вырвали всего три победы в Ла Лиге. Для участвующей в чемпионской гонке Барсы такой соперник – отличный донор трех очков. Следите за этой игрой на Eurosport.ru!