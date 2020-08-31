Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт опроверг информацию о том, что просил у руководства десятый номер в случае ухода капитана Лионеля Месси.

«Что эти люди о себе возомнили? Конечно, я не ходил к руководству и не просил номер Месси. Это было бы большим неуважением. Мне и правда кажется, что люди, которые выдумывают такие истории, много кого не уважают.

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О Месси сейчас много всего пишут, и я не понимаю, что происходит. Могу лишь сказать, что он отличный футболист и человек, с которым приятно находиться в одной команде. Без лишних слов ясно, что это за игрок, он демонстрирует это каждые выходные.

Лео – один из лучших футболистов в истории. Конечно, его уход станет потерей для клуба. Надеюсь, что это не произойдет, но я не знаю, что сейчас творится в клубе. Не хотел бы комментировать слухи, о которых я ничего не знаю», – сказал Брэйтуэйт в интервью датской газете BT.

Форвард экстренно перешел в «Барселону» в феврале 2020 года из «Леганеса» по исключению Ла Лиги, сделанному из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Контракт 29-летнего датчанина с каталонским клубом действует до 2024 года, в нем есть пункт об отступных в размере 300 миллионов евро.

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