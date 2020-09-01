Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев. Отмечается, что «Севилья» заплатит за Ракитича 1,5 млн евро плюс 9 млн евро в виде бонусов. Контракт Ивана с клубом из Андалусии рассчитан до лета 2024 года.