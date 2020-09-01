Хорватский полузащитник Иван Ракитич перешел из «Барселоны» в «Севилью».
Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев. Отмечается, что «Севилья» заплатит за Ракитича 1,5 млн евро плюс 9 млн евро в виде бонусов. Контракт Ивана с клубом из Андалусии рассчитан до лета 2024 года.
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- Хорват вернулся в «Севилью», где выступал с 2011-го по 2014-й годы.
- За 6 лет в «Барселоне» Ракитич четыре раза выиграл чемпионат Испании и однажды победил в Лиге чемпионов.
- В финальной игре ЛЧ-2014/15 против «Ювентуса» (3:1) Иван отметился забитым мячом.
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