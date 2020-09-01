Трансфер Лионеля Месси из «Барселоны» в «Манчестер Сити» может не состояться.

Главный тренер британского клуба Хосеп Гвардиола пообщался с Лео по телефону. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio, Пеп вовсе не агитировал за переезд Месси в клуб АПЛ, а наоборот, посоветовал аргентинцу остаться в «Барселоне» и завершить там карьеру.

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  • Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» подпишет Месси только в том случае, если за него не придется платить.
  • Лео твердо намерен покинуть Каталонию в это трансферное окно.

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