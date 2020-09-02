Несмотря на сообщения о том, что Пеп Гвардиола лично советовал Месси остаться в «Барселоне», в руководстве «Манчестер Сити» еще рассчитывают на трансфер.

По сообщению Daily Record, Месси даже согласовал пятилетнее соглашение с холдингом City Football Group, в состав которого входит «Сити», на сумму 700 миллионов евро. Вероятно, аргентинец проведет три сезона в Англии, а оставшиеся два года отыграет за другую команду холдинга, «Нью-Йорк Сити» в американской MLS.

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Источник, близкий к переговорам, уточнил, что City Football Group предложили долю акций в группе, но Лионель склоняется к денежной компенсации. Отказ от подобного варианта сделки связан с трудностями в оценке стоимости акций холдинга. По последним подсчетам, 100-процентная доля CFG обойдется покупателям в 4,03 миллиарда евро.

Еще одной мотивацией стала совместная работа с Хосепом Гвардиолой. «Месси считает, что при Гвардиоле показывал лучший футбол, и хочет повторить этот опыт», – цитирует Лео источник газеты.

Таким образом, в год Месси будет получать 140 миллионов евро. Эта сумма выше текущей зарплаты 33-летнего Лионеля в «Барселоне». Игрок до вычета налогов зарабатывает 100 млн евро. Но собеседники Daily Record не указывают, считается ли оффер «Сити» до уплаты всех сборов или составит чистую выплату.

Лионель Месси в конце августа объявил руководству «Барселоны» о желании уйти.

В Ла Лиге прокомментировали, что аргентинец не может досрочно расторгнуть контракт в одностороннем порядке, его соглашение с клубом все еще действует и завершится в июне 2021 года.

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